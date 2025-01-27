Игры со смертью: псковские спасатели дали рекомендации родителям, как обезопасить детей от опасных развлечений

18:44, 27 января 2025, ПАИ

Детские игры на крышах, балконах и возле открытых окон крайне опасны, напомнили жителям Псковской области в ГУ МЧС России по Псковской области.

Напомним, на минувшей неделе в Пскове зафиксировано сразу два происшествия с участием детей и подростков, связанных с падением с высоты.

В понедельник, 20 января, с пятого этажа дома на улице Звёздной произошло падение 19-летнего юноши. По предварительным данным, он находится в медицинском учреждении. Девочка 12 лет, упавшая с крыши дома на Рижском проспекте 26 января, погибла.

Псковские спасатели настоятельно рекомендуют провести с детьми беседы об опасности развлечений на крышах, балконах и вблизи открытых окон.

Также родителям напомнили, что оставлять маленьких детей без присмотра нельзя. Следует контролировать, где и с кем проводят свободное время дети.

«Не будьте безразличны: увидели ребёнка на крыше или возле открытого окна – немедленно сообщите по номерам телефонов 101, 112 и по возможности убедите отойти от края, позовите на помощь соседей и очевидцев. Будьте внимательны к изменениям в поведении ребёнка. Если заметили, что он стал замкнутым, агрессивным или проявляет другие тревожные признаки, уделите внимание тому, где он проводит время, проверьте, не подвергается ли он стороннему негативному воздействию (в том числе со стороны запрещённых сообществ в социальных сетях)», – добавили в ГУ МЧС России по Псковской области.