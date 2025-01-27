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Общество

Одарённые школьники готовятся к экспериментальному туру олимпиады по физике имени Максвелла

Одарённые школьники из Псковской области могут абсолютно бесплатно и дистанционно получить знания для подготовки к олимпиадам по различным предметам, в том числе по физике. Как школьникам из Псковской области удаётся становиться призёрами на олимпиадах, рассказала координатор Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) и олимпиады по физике имени Максвелла Мария Яковлева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Олимпиада имени Максвелла по физике на региональном и заключительном этапах проводится для учащихся 7–8-х классов, в то время как Всероссийская олимпиада школьников – для 9–11-х классов. Дети больших младших классов, которые показывают успехи в изучении физики, могут принять участие в этом мероприятии. Отбор ведётся по результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В этом году региональный этап олимпиады по физике имени Максвелла прошли 12 семиклассников и 15 восьмиклассников.

По словам Марии Яковлевой, центр развития одарённых детей и юношества проводит региональный этап олимпиады имени Максвелла с 1994 года, так же как и ВОШ.

«Для того чтобы показать достойный результат на региональном этапе и пройти на заключительный этап, конечно, необходимо готовиться. Чем старше класс, тем более серьёзные задачи. Мы в центре в наших программах проводим подготовку к олимпиадам. Наши дети побеждают на заключительных этапах и становятся призёрами. Конечно, это большое подспорье для детей, потому что все занятия бесплатные, в том числе и дистанционные. Мы проводим онлайн-включения, индивидуальные созвоны и консультации. Решаем задачи сообща и даём ответы на вопросы», – отметила Мария Яковлева.

Она также подчеркнула, что результатом работы становится то, что ежегодно дети проходят на заключительный этап на олимпиадах. А в позапрошлом году псковский школьник стал призёром заключительного этапа олимпиады имени Максвелла.

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