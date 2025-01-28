Украинские мошенники отправляют деньги россиянам, а потом шантажируют

08:15, 28 января 2025, ПАИ

Украинские мошенники отправляют россиянам деньги с «благодарностью» за «помощь ВСУ». Суммы в пределах тысячи рублей, сообщают СМИ.

Затем злоумышленники делают скриншот платёжного поручения с «благодарностью» и уверяют жертву, что если чеки о совершенной операции попадут в ФСБ России, то там могут завести уголовное дело за якобы поддержку Вооруженных сил Украины.

Приводится даже содержание письма от мошенника, в котором он требует перечислить ему 25 тысяч рублей за то, чтобы имеющиеся у него данные никуда не попали.