Украинские мошенники отправляют деньги россиянам, а потом шантажируют
Украинские мошенники отправляют россиянам деньги с «благодарностью» за «помощь ВСУ». Суммы в пределах тысячи рублей, сообщают СМИ.
Затем злоумышленники делают скриншот платёжного поручения с «благодарностью» и уверяют жертву, что если чеки о совершенной операции попадут в ФСБ России, то там могут завести уголовное дело за якобы поддержку Вооруженных сил Украины.
Приводится даже содержание письма от мошенника, в котором он требует перечислить ему 25 тысяч рублей за то, чтобы имеющиеся у него данные никуда не попали.
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