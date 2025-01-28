Любителя кофе задержали росгвардейцы в Великих Луках
Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
27 января около 15:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Ставского сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 29-летнего гражданина, который похитил из торгового зала несколько банок кофе. Общая сумма ущерба превысила 3 000 рублей.
По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
В Псковской области «чёрный копатель» и его подельник получили сроки за незаконный оборот оружия
Водитель автомобиля Audi на огромной скорости врезался в фонарный столб на улице Труда в Пскове
Ядовитую незамерзайку из Псковской области нашли специалисты Роспотребнадзора. Метанола в ней почти в тысячу раз больше нормы