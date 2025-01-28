Любителя кофе задержали росгвардейцы в Великих Луках

10:12, 28 января 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

27 января около 15:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Ставского сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 29-летнего гражданина, который похитил из торгового зала несколько банок кофе. Общая сумма ущерба превысила 3 000 рублей.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.