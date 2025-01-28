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Культура

Исторический блокбастер о Козельске выходит в кино 30 января

Исторический блокбастер «Злой город» о Козельске стартует с премьерой в кинотеатрах 30 января, сообщает онлайн-афиша культура.рф.

Фильм, режиссированный Константином Бусловым, рассказывает о событиях осады городка Козельска Золотой Ордой в 1238 году. Зрители смогут увидеть интерпретацию этих исторических событий, а в главной роли выступит Алексей Гуськов, известный по фильмам «Околофутбола» (2013) и «Лёд» (2018).

Напомним, что Козельск является городом воинской славы и административным центром Козельского района. Он располагается в Калужской области.

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