Стало известно, сколько денег тратят россияне на онлайн-покупки

08:31, 29 января 2025, ПАИ

Стало известно, сколько денег тратят россияне на онлайн-покупки. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование «Авито Работы» и «Авито Рекламы».

Большинство респондентов (38%) ежемесячно тратят от 5% до 15% своей зарплаты на онлайн-шопинг. Этот вариант оказался самым популярным среди жителей городов-миллионников. Четверть участников опроса (25%) готовы выделить от 15% до 25% своей заработной платы на покупки в интернете. В среднем россияне тратят на онлайн-шопинг около 18% от своей зарплаты.

Наибольшие расходы на интернет-покупки наблюдаются среди представителей фитнес-индустрии, маркетинга, рекламы и PR, а также автомобильного бизнеса.

Наиболее популярными площадками для онлайн-покупок остаются маркетплейсы и сайты для размещения объявлений, которые выбирают 89% респондентов. На втором месте находятся сервисы доставки продуктов (29%), а интернет-магазины занимают третью позицию (20%). Наименьшее количество покупок совершается через стриминговые сервисы (6%).

Аналитики отметили, что более четверти участников опроса (27%) совершают онлайн-покупки несколько раз в месяц. Немного меньшее количество пользователей (23%) занимается интернет-шопингом по мере необходимости, а 18% респондентов делают покупки несколько раз в неделю. В среднем россияне приобретают товары и услуги онлайн раз в неделю.

Согласно данным исследования, для 45% опрошенных россиян наличие скидок и специальных предложений от любимых брендов оказывает влияние на их решение о покупке, тогда как лишь 4% не считают скидки значительным преимуществом.