Законопроект о региональной выплате на покупку жилья для детей-сирот рассмотрят в Собрании

10:07, 29 января 2025, ПАИ

Законопроект, расширяющий возможности получения детьми-сиротами единовременной региональной выплаты для приобретения жилого помещения, внёс в Псковское областное Собрание губернатор Михаил Ведерников. Документ будет рассмотрен в первоочередном порядке на январской сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Законодательная инициатива предлагает правовые механизмы, которые будут способствовать улучшению ситуации с обеспечением жильём детей-сирот за счёт предоставления денежной выплаты на покупку квартиры.

В Псковской области в очереди на получение от государства жилого помещения стоят 2 040 человек, возраст 722 из них – старше 23 лет. Одной из причин, ограничивающих возможности детей-сирот получить региональное свидетельство (аналог жилищного сертификата), является необходимость наличия у заявителя документально подтвержденного дохода не ниже минимального размера оплаты труда за последние 12 месяцев. Как показала практика, именно отсутствие такого дохода в большей части случаев является причиной отказа.

Законопроект предусматривает смягчение требований к доходу заявителя, а также расширяет круг лиц, имеющих право на получение регионального свидетельства, – среди желающих воспользоваться выплатой есть молодые матери, осуществляющие уход за ребёнком до трёх лет, но не имеющие трудового стажа.

Одно из положений законопроекта касается очередников старше 23 лет, уже имеющих решение суда о предоставлении жилого помещения в первоочередном порядке. Для этой категории предусмотрена возможность заключения мирового соглашения с последующим предоставлением единовременной региональной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность. По мнению разработчиков, это позволит сократить количество неисполненных судебных решений, а также снизит финансовую нагрузку на органы местного самоуправления.

Законопроект определяет и конкретный размер региональной выплаты, рассчитанный исходя из норматива общей площади жилого помещения не менее 33 квадратных метров. Для заявителей, имеющих право на обеспечение жилым помещением в Пскове и Великих Луках, – 2,5 млн рублей, в других муниципальных образованиях области – 1,3 млн рублей.