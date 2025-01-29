Работу по профилактике повторных преступлений среди несовершеннолетних проводят в СИЗО-1 в Пскове
Для несовершеннолетних молодых людей, содержащихся в следственном изоляторе №1 в Пскове, организовано мероприятие воспитательного характера. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Главной целью мероприятия являеттся профилактика правонарушений среди лиц, не достигших 18-летнего возраста. В присутствии начальника отделения воспитательной и социальной работы с осужденными регионального УФСИН Андрея Элькина беседу провела начальник ПДН ОП №2 УМВД России по Пскову Анна Иванова. Представитель полиции разъяснила правовые последствия незаконных деяний, остановилась на вопросах ответственности человека за свои действия.
«Такие беседы индивидуального характера помогают несовершеннолетним лицам осознать всю серьезность ситуации и понять, что повторное совершение преступлений может привести к более строгим наказаниям и негативным последствиям для их будущего», – отметили специалисты.
Работу по профилактике повторных преступлений среди несовершеннолетних проводят в СИЗО-1 в Пскове
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