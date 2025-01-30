Великолукские хоккеисты представят Псковскую область на зональном этапе всероссийских соревнований «Золотая шайба»

12:24, 30 января 2025, ПАИ

Великолукские хоккеисты, воспитанники спортшколы «Экспресс» стали победителями регионального этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба». Состязания прошли в Ледовом дворце Пскова 28 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».

В соревнованиях приняли участие команды хоккеистов 2012–2013 годов рождения: псковское «Торнадо», великолукский «Экспресс», печорский «Рубеж», а также «Псковские барсы» из Псковского района.

Великолучане уверенно обыграли коллективы из Печор и Псковского района. Основная борьба за золото велась между псковским и великолукским клубами. В итоге великолучане в очной встрече одержали победу – 6:4 и выиграли турнир. Лучшим игроком соревнований признали Всеволода Ткачёва из «Экспресса».

Воспитанники великолукской спортшколы получили право представить Псковскую область на зональном этапе «Золотой шайбы», который пройдёт в Нижегородской области с 14 по 20 февраля.

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