Около 460 правонарушений помогли пресечь народные дружинники в Псковской области в 2024 году

14:53, 30 января 2025, ПАИ

Около 460 правонарушений помогли пресечь народные дружинники в Псковской области в 2024 году, сообщил начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции, посвящённой итогам работы ведомства в 2024 году, сегодня, 30 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Нас очень выручают дружинники, они нам очень помогают. Мы у них учимся, они у нас учатся», – отметил он.

Всего на территории региона зарегистрировано 59 народных дружин общей численностью 853 дружинника. Они помогли пресечь 459 административных правонарушений и задержать семь лиц по подозрению в совершении преступлений.

Кроме того, дружинники 5 900 раз принимали участие в патрулировании улиц.