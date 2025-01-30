ПсковГУ сегодня реализует все уровни образования – Наталья Ильина
ПсковГУ сегодня реализует все уровни образования, заявила ректор вуза Наталья Ильина, выступая с докладом в рамках парламентского часа на 41-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 30 января, передаёт корреспондент ПАИ.
«Вместе с регионом и при поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова сегодня Псковский университет – это классический вуз, который в рамках национального проекта «Наука и университеты» вошёл в число 104 победителей проекта «Приоритет-2030» и 50 победителей проекта «Передовые инженерные школы» из общего числа 1 260 вузов Российской Федерации», – отметила она.
ПсковГУ сегодня реализует все уровни образования (от школы до аспирантуры / ординатуры) и курирует программу сотрудничества вузов России и Белоруссии, подчеркнула ректор вуза. «Создан консорциум «Российско-Белорусский университетский союз «Вместе», который включает 14 вузов из всех шести регионов Белоруссии. Это способствовало остановке оттока студенческой молодёжи из региона», – сказала Наталья Ильина.
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