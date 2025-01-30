В рейтинге RAEX лучших вузов России ПсковГУ поднялся на восемь позиций
В рейтинге RAEX лучших вузов России ПсковГУ поднялся на восемь позиций, заявила ректор вуза Наталья Ильина, выступая с докладом в рамках парламентского часа на 41-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 30 января, передаёт корреспондент ПАИ.
«Рейтинговые агентства отмечают высокую положительную динамику развития Псковского университета, в частности за последний год в рейтинге RAEX мы поднялись на восемь позиций», – отметила Наталья Ильина.
Напомним, что ПсковГУ занял девятое место в локальном рейтинге вузов СЗФО. По данным агентства RAEX, университет повысил свои позиции сразу на восемь пунктов: в 2023 году он занимал 17-е место.
Отметим, локальные рейтинги вузов в федеральных округах России, которые разрабатывает агентство RAEX, – масштабный проект оценки высшего образования в стране.
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