В рейтинге RAEX лучших вузов России ПсковГУ поднялся на восемь позиций

12:51, 30 января 2025, ПАИ

В рейтинге RAEX лучших вузов России ПсковГУ поднялся на восемь позиций, заявила ректор вуза Наталья Ильина, выступая с докладом в рамках парламентского часа на 41-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 30 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Рейтинговые агентства отмечают высокую положительную динамику развития Псковского университета, в частности за последний год в рейтинге RAEX мы поднялись на восемь позиций», – отметила Наталья Ильина.

Напомним, что ПсковГУ занял девятое место в локальном рейтинге вузов СЗФО. По данным агентства RAEX, университет повысил свои позиции сразу на восемь пунктов: в 2023 году он занимал 17-е место.

Отметим, локальные рейтинги вузов в федеральных округах России, которые разрабатывает агентство RAEX, – масштабный проект оценки высшего образования в стране.