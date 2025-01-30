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Александр Голышев – о Годе защитника Отечества: Благодарная историческая память – основа патриотических настроений и уважения к защитникам

Важность того, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, подчеркнул организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заслуженный работник культуры РФ Александр Голышев.

Фото: ПАИ

«Принципиально важно, что 2025 год – год 80-летия Великой Победы – объявлен Годом защитника Отечества. И это не просто дань уважения тем, кто сражался и погиб за Родину. Это наша ответственность перед прошлым и настоящим, а главное, перед будущим, которое куется на фронтах СВО. Сегодня время гражданской ответственности, патриотизма и сплоченности. От каждого зависит наша Победа, которая уже изменяет и априори изменит мир. Это и посыл всему миру – объединиться против нацизма, отстоять историческую правду, возродить духовные ценности, сформированные в годы борьбы с фашизмом», – отметил он.

Кроме того, как напомнил эксперт, в обстоятельствах, требующих максимальной сплоченности населения, в Псковской области активно реализуются специальные региональные программы, в том числе «Герои земли Псковской». Они направлены на формирование патриотических чувств у подрастающего поколения, всестороннюю поддержку военнослужащих, ветеранов и их семей. Эту работу координирует лично губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников, добавил Александр Голышев.

«В результате в Псковской области сложилась эффективная система ветеранского движения, поддержки участников СВО и их семей, военно-патриотического воспитания, подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных сил. Региональные памятные даты являются важными вехами исторического просвещения. 1 марта подвигу десантников 6-й роты и разведчиков 2-й бригады специального назначения исполнится 25 лет. Только за последнее время в Пскове создан Музей истории оккупации города, в Идрице открыт мемориал, посвященный Знамени Победы, в Выбутах – монумент памяти участников СВО», – сказал он.

Вопросы патриотизма и исторической правды, как неразрывные системы, обеспечивают развитие общества, мотивируют псковичей к патриотическим действиям, добровольчеству и волонтерству, считает эксперт. «Благодарная историческая память – основа патриотических настроений и уважения к защитникам Отечества!» – подчеркнул он.

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