Норма о противодействии фальсификации истории появилась в законодательстве Псковской области

13:35, 30 января 2025, ПАИ

Противодействие фальсификации истории на законодательном уровне определили как основополагающую цель патриотического воспитания в Псковской области. По инициативе прокуратуры депутаты областного Собрания внесли изменения в закон «О патриотическом воспитании в Псковской области» на 41-й сессии сегодня, 30 января, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Авторы инициативы поясняют необходимость дополнения регионального законодательства такой правовой нормой тем, что проблема фальсификации и искажения истории в ущерб интересам России приобретает всё более ярко выраженную важность международного масштаба. Противодействие фальсификации истории особенно актуально в условиях проведения специальной военной операции.

Закон также декларирует, что основной целью патриотического воспитания является формирование у граждан общероссийской гражданской идентичности, развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, нравственности и духовности. Патриотическое воспитание должно прививать гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов государства и региона – флага, герба и гимна.

В отдельной статье прописаны полномочия органов государственной власти области в сфере патриотического воспитания.