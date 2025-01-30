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Политика

Норма о противодействии фальсификации истории появилась в законодательстве Псковской области

Противодействие фальсификации истории на законодательном уровне определили как основополагающую цель патриотического воспитания в Псковской области. По инициативе прокуратуры депутаты областного Собрания внесли изменения в закон «О патриотическом воспитании в Псковской области» на 41-й сессии сегодня, 30 января, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Авторы инициативы поясняют необходимость дополнения регионального законодательства такой правовой нормой тем, что проблема фальсификации и искажения истории в ущерб интересам России приобретает всё более ярко выраженную важность международного масштаба. Противодействие фальсификации истории особенно актуально в условиях проведения специальной военной операции.

Закон также декларирует, что основной целью патриотического воспитания является формирование у граждан общероссийской гражданской идентичности, развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, нравственности и духовности. Патриотическое воспитание должно прививать гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов государства и региона – флага, герба и гимна.

В отдельной статье прописаны полномочия органов государственной власти области в сфере патриотического воспитания.

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