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Общество

95-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны Нина Степанова из Островского района

Сегодня поздравления с 95-летием принимает ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла Нина Степанова из деревни Кахново Бережанской волости Островского района. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: Анастасия Гольцман

Уроженка деревни Курцево Островского района большую часть жизни посвятила работе в сфере сельского хозяйства, трудилась и на птицефабрике, и в местном совхозе.

У многодетной мамы три дочери – Вера, Надежда и Любовь, а также семь внуков и десять правнуков, которые никогда не забывают про любимую бабушку, регулярно звонят и навещают её, как и в этот день.

Поздравить именинницу с юбилеем приехали также и гости – управляющая делами администрации Островского района Ольга Затравкина, заведующая службой социальных работников центра социального обслуживания Наталья Филиппова и глава Бережанской волости Наталья Лодыгина. Они выразили ветерану благодарность за честный многолетний труд на благо Псковской земли и пожелали женщине крепкого здоровья, сил и благополучия, а также вручили цветы и подарки.

Юбилярша поблагодарила гостей за добрый визит. «Самое главное в жизни – это здоровье и любовь. Пусть у вас будет и то и другое!» – пожелала гостям именинница.

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