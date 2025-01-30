В Невеле столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся
В Невеле на улице Маншук Маметовой автомобиль Volkswagen перевернулся после столкновения с Toyota. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавших нет.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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