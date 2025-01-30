В Невеле столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся

20:20, 30 января 2025, ПАИ

В Невеле на улице Маншук Маметовой автомобиль Volkswagen перевернулся после столкновения с Toyota. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Пострадавших нет.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.