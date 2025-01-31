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Политика

Началась 32-я сессия Псковской гордумы

Очередная, 32-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 31 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В проект повестки включили 18 вопросов.

В частности, депутаты внесут изменения в бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, рассмотрят вопрос об установлении границ территорий, на которых функционируют ТОС, а также другие вопросы.

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