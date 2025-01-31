Псковича осудили за незаконную покупку наркотика

12:01, 31 января 2025, ПАИ

Жителя Пскова осудили за незаконную покупку и хранение наркотика, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2024 года пскович купил в интернете наркотик и достал его из тайника в лесу. Однако во время проведения оперативно-разыскного мероприятия его задержали сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте и изъяли у него 0,97 грамма наркотика.

Суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Мужчине назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор суда в законную силу ещё не вступил.