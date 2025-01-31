Алексей Форш подвёл итоги 32-й сессии Псковской городской Думы

14:45, 31 января 2025, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Алексей Форш в беседе с корреспондентом ПАИ отметил наиболее важные вопросы, по которым были приняты решения на 32-й сессии гордумы.

«Мы рассмотрели ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности города, а именно внесли изменения в бюджет, связанные с внебюджетными отношениями города и области», – подчеркнул депутат и уточнил, что также была внесена поправка в финансирование питания школьников. «Немного добавили на питание. Сегодня мы имеем бесплатно булочку и чай, стараемся выйти на комплексный обед, как минимум, чтобы дети получали суп и второе блюдо», – заметил он.

Депутат также отметил, что решено установить мемориальную доску Олегу Ремеру, нашему земляку, герою-афганцу, погибшему при выполнении интернационального долга в Афганистане в 1981 году, когда он возвращался с боевого задания.

Кроме того, Алексей Форш сообщил, что установлены границы трёх ТОС: «Мирная, 3», «Воеводы Шуйского, 8а», «Космическая, 1».

Также он подчеркнул, что принят ряд решений по градостроительной деятельности, они приведены в соответствие с федеральным законодательством.