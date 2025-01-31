В Пскове выравняли сумму на питание школьников льготных категорий

10:27, 31 января 2025, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в финансирование питания школьников. Решение о выравнивании стоимости питания учащихся льготных категорий было принято на очередной, 32-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 31 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Депутаты решили ввести, причём с начала этого учебного года, новую категорию школьников – учащиеся из малоимущих многодетных семей. Для младшеклассников, с 1-го по 4-й класс, сумма выделенных на питание средств составит 179 рублей. Для тех, кто учится с 5-го по 11-й класс, стоимость питания на день составит 100 рублей в день.

Кроме того, на 79 рублей увеличится стоимость питания детей с 1-го по 4-й класс, которые являются членами семей участников СВО.

Помимо этого, с 1 января 2025 года увеличивается софинансирование из городского бюджета расходов на питание детей с ОВЗ. Теперь оно составит для младшеклассников – 50 рублей 79 копеек (было 14,5 рубля). Учащимся с 5-го по 11-й класс – 50 рублей (было 0,79 рубля).