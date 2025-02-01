Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Себежском районе

19:38, 01 февраля 2025, ПАИ

Сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области осуществили профилактический рейд в Себежском районе Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе управления.

Местным жителям напомнили требования пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, электрообогревательных приборов и газового оборудования, а также порядок действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров.

При проведении бесед им вручили агитационные материалы по вопросам пожарной безопасности.

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