Похитителя сливочного масла задержали росгвардейцы в Великих Луках

16:24, 02 февраля 2025, ПАИ

Мужчину, совершившего хищение из магазина, задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

31 января в 11:26 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал о сработавшей тревожной кнопке в охраняемом магазине на площади Калинина.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место и задержали 29-летнего местного жителя, который ранее украл из этого магазина 50 упаковок сливочного масла. Общая сумма ущерба составила 12 721 рубль.

В связи с данным инцидентом проводится проверка.