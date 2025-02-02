13% псковичей буду пересматривать планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Черном море

16:41, 02 февраля 2025, ПАИ

Большинство жителей Пскова, которые планировали отпуск на Черном море, испытывают сомнения относительно того, состоится ли их поездка, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

По мнению специалистов Института водных проблем РАН, разлив мазута из танкеров, потерпевших крушение в Черном море, может оказать влияние на как минимум один курортный сезон. Портал SuperJob выяснил, как это может сказаться на планах псковичей по отдыху.

Согласно полученным данным, каждый пятый работающий житель Пскова (20%) собирался посетить Черноморское побережье России в этом году. 13% опрошенных признались, что экологическая катастрофа вызвала у них сомнения относительно осуществимости поездки, а только 6% уверены в своем решении и все равно отправятся к Черному морю (например, «поеду к родителям»).

Мужчины чаще планировали поездку на Черное море в этом году – 21% против 16% женщин, при этом 15% мужчин и 11% скорее всего, не поедут. Черноморское побережье остается популярным направлением для псковичей в возрасте от 35 до 45 лет: 27% из них планировали отдых на море, а 24% сомневаются в его осуществимости. Псковичи с детьми также чаще планировали поездку на Черноморское побережье по сравнению с бездетными (21% против 14%), но теперь в раздумьях о месте отдыха находятся 15% и 12% соответственно.