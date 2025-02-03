Более чем на треть вырос срок продажи вторичного жилья в России

07:37, 03 февраля 2025, ПАИ

До 35% в некоторых сегментах вырос средний срок продажи на вторичном рынке жилья в России, рассказал президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин. Об этом пишут «Известия».

По его словам, больше всего срок продажи увеличился в Красноярске, Самаре, Челябинске, Краснодаре. «В этих же городах наблюдается наибольшее падение спроса на недвижимость. Переоцененные квартиры долго висят в продаже вне зависимости от локации», - пояснил он.

Также эксперт добавил, что сложнее всего дается продажа квартир с нестандартной планировкой, в жилых комплексах с плохой транспортной доступностью или неудачным расположением, а также со сложными юридическими нюансами.

«На вторичном рынке, вероятно, сохранится околонулевая динамика цен, с возможным снижением в отдельных локациях до 3-5%.», - сказал Артемий Шурыгин.

При этом кардинальное снижение возможно только при значительном сокращении спроса на протяжении длительного времени и одновременном увеличении объектов в продаже, что вряд ли произойдет в ближайшем будущем, заключил он.