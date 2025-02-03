Три пожара ликвидировали в Псковской области за выходные

09:41, 03 февраля 2025, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за выходные, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 1 февраля произошло возгорание в неэксплуатируемом строении на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

2 февраля жилой дом горел в деревне Клинцево Великолукского района. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, в этот же день возгорание случилось в квартире двухэтажного жилого дома на улице Молодёжной в деревне Долосцы Себежского района. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.