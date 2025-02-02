Пожарные ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе

18:18, 02 февраля 2025, ПАИ

Пожарные ликвидируют возгорание дома в деревне Клинцево Великолукского района, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На месте происшествия, улице Задорной, загорелся дом. Пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня на соседние дома. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.