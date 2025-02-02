Пожарные ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе
Пожарные ликвидируют возгорание дома в деревне Клинцево Великолукского района, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте происшествия, улице Задорной, загорелся дом. Пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня на соседние дома. Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>