В Псковской области задержан украинец, пытавшийся пересечь границу России и Эстонии

10:04, 03 февраля 2025, ПАИ

В Псковской области при попытке незаконного пересечения госграницы России задержан гражданин Украины. Об этом ПАИ сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области.

Молодой человек задержан в лесу в Печорском районе в непосредственной близости от государственной границы. Во время опроса украинец признался, что планировал незаконно отправиться в Эстонию.

Решением Печорского районного суда Псковской области нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафа с административным выдворением с территории России.

Иностранец помещен в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.