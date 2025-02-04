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Происшествия

Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Бесхозное строение горело в деревне Тириново Новосокольнического района 3 февраля. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Также хозяйственная постройка горела на улице Молодёжной в селе Серёдка Псковского района. Возможной причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

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