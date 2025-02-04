Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Бесхозное строение горело в деревне Тириново Новосокольнического района 3 февраля. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
Также хозяйственная постройка горела на улице Молодёжной в селе Серёдка Псковского района. Возможной причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.
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04 февраля 2025
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