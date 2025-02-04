11,3 млн рублей принесли псковичи создателям фильма «Волшебник Изумрудного города»

14:04, 04 февраля 2025, ПАИ

24,4 тысячи жителей Псковской области в январе посмотрели фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Таким образом, кассовый сбор фильма в регионе составил 11,3 млн рублей. Об этом сообщает Псковстат.

«Волшебник Изумрудного города» — российский фэнтезийный фильм режиссёра Игоря Волошина, экранизация одноимённой сказки Александра Волкова. Премьера картины состоялась 1 января 2025 года. В главных ролях снялись Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Дмитрий Чеботарёв и Светлана Ходченкова.

В далёком городе жила девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема, чтобы уничтожить человечество, наколдовала ураган, который унёс Элли и её собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправляется по жёлтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски волшебника, который исполнит их заветные желания.

Планы создать новую экранизацию «Волшебника Изумрудного города» появились не позже апреля 2022 года, когда проект фильма был представлен российскому министру культуры. Проект получил государственное финансирование. Съёмки картины начались в июне 2023 года. Премьера была запланирована на 26 декабря 2024 года, позже её перенесли на 1 января 2025 года.

Премьера второй части фильма под названием «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» состоится 1 января 2027 года.