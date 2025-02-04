Партию из 460 очков обнаружили псковские таможенники в личных вещах путешественника

14:27, 04 февраля 2025, ПАИ

Партию из 460 очков для коррекции зрения обнаружили псковские таможенники в личных вещах путешественника, пересекавшего границу России и Латвии через МАПП «Бурачки» в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Мужчина пытался ввезти партию оптики, не декларируя. Позже он пояснил, что вёз очки в Москву для продажи. В итоге принято решение о признании товаров, перемещаемых в данном случае через таможенную границу, товарами не для личного пользования. Гражданин должен был задекларировать партию очков в общем порядке с подачей декларации на товары.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).