Партию из 460 очков обнаружили псковские таможенники в личных вещах путешественника
Партию из 460 очков для коррекции зрения обнаружили псковские таможенники в личных вещах путешественника, пересекавшего границу России и Латвии через МАПП «Бурачки» в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Мужчина пытался ввезти партию оптики, не декларируя. Позже он пояснил, что вёз очки в Москву для продажи. В итоге принято решение о признании товаров, перемещаемых в данном случае через таможенную границу, товарами не для личного пользования. Гражданин должен был задекларировать партию очков в общем порядке с подачей декларации на товары.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).
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