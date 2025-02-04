Почти тонну живого мотыля не пропустили через госграницу в Псковской области

17:05, 04 февраля 2025, ПАИ

700 килограммов корма для рыб не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На пункте пропуска инспектор провёл ветеринарный контроль 700 килограммов корма для рыб.

В ходе проверки установили, что отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на перемещаемый товар, подтверждающие его безопасность и происхождение. Также не была обеспечена маркировка, позволяющая идентифицировать товар, его наименование, производителя, страну происхождения и другие данные.

Перемещение 700 килограммов живого мотыля по таможенной территории ЕАЭС запретили и составили акт о возврате груза. Корм для рыб возвратили в Белоруссию.