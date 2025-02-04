Более шести лет не расстававшийся с могилой своего хозяина в Махачкале кот Хатико тяжело заболел
Кот из Махачкалы, который более шести лет провёл на могиле своего хозяина, отправится на лечение в Санкт-Петербург. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на волонтёра Хадижат.
После смерти своего хозяина в 2018 году кот регулярно приходил на его могилу, не покидая место сутками. За преданность местные жители назвали кота Хатико.
Сейчас уже пожилой кот тяжело болен и находится в одной из ветклиник Махачкалы. У кота диагностировали пневмонию, отёк лёгких, проблемы с печенью и почечную недостаточность. Для лечения Хатико будет доставлен в Санкт-Петербург.
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