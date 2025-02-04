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Общество

Как реализуются инициативные проекты в Псковской области, узнали за пределами региона

Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева выступила на одной из площадок регионального дня «Взаимодействие с населением» на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России», на которой главы десяти муниципалитетов из разных регионов страны обменялись успешными управленческими практиками. Об этом Вера Кондратьева сообщила в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Веры Кондратьевой

Также во встрече участвуют глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова и глава Великих Лук Николай Козловский. Мероприятие проходит в Великом Новгороде. Площадка организована на базе инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай».

«Рассказала коллегам об округе, о его особенностях, о наших замечательных людях, которые, проявляя инициативу, совместно с органами местного самоуправления благоустраивают территорию, где проживают, и потом бережно относятся к тому, что совместно сделали. Очень надеюсь, что практика нашего муниципалитета будет полезной для других», – отметила Вера Кондратьева.

Площадка собрала глав муниципалитетов из 89 регионов, экспертов в сфере муниципального управления, сенаторов, депутатов, членов федерального и регионального правительства.

Ранее сообщалось, что региональные этапы II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» проходят в субъектах РФ. Первый этап прошёл в Мурманске, затем представители всех регионов собрались в Казани.

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