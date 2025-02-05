Укравшего лодку великолучанина оштрафовали за применение насилия к полицейскому

11:04, 05 февраля 2025, ПАИ

Укравшего лодку 23-летнего мужчину оштрафовали за применение насилия к полицейскому, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 30 августа 2024 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о хищении лодки из сарая. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе выяснения обстоятельств по факту кражи произошло новое преступление: мужчина при попытке покинуть место происшествия применил к полицейскому насилие, не опасное для жизни и здоровья.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В судебном заседании мужчина виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся. Великолукский районный суд назначил ему наказание в виде штрафа.