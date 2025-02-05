Стало известно, насколько оштрафовали псковичей, забывших задекларировать доходы от продажи имущества

16:53, 05 февраля 2025, ПАИ

Какое наказание получит человек, который не представил декларацию о налогах в указанный срок, рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков в медиацентре ПАИ на пресс-конференции, посвящённой декларационной компании этого года, сегодня, 5 февраля.

Если налогоплательщик не предоставил в налоговый орган декларацию по НДФЛ, он будет обязан заплатить штраф», – сказал Алексей Салтыков. Гость медиацентра ПАИ подчеркнул, что размер взыскания составит 5 % от неуплаченной в срок суммы налога, указанной в декларации, за каждый месяц со дня её непредставления.

Так, в 2024 году 567 псковичей не задекларировали свои доходы от продажи движимого и недвижимого имущества – общая сумма взысканий с учётом финансовых санкций составила 42 миллиона рублей, сообщил спикер.

Декларацию по форме 3-НДФЛ, по словам заместителя руководителя регионального УФНС России, можно сдать в налоговый орган по месту жительства лично, передать через представителя, имеющего нотариальную доверенность, отправить почтой или обратиться в МФЦ. После подачи декларации россиянин должен уплатить НДФЛ до 15 июля года, следующего за налоговым периодом.

«На сегодняшний день представлено уже более 5,5 тысячи налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, а в рамках декларационной кампании 2024 года от налогоплательщиков Псковской области поступило более 64 тысяч деклараций по этой же форме», – заключил Алексей Салтыков.