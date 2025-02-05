В помощь хранителям истории: Изборск подключили к высокоскоростному интернету

18:00, 05 февраля 2025, ПАИ

«Ростелеком» совместно с правительством Псковской области и администрацией Печорского муниципального округа завершили в Изборске проект строительства волоконно-оптических линий связи, которые заменили работавшую до этого медную инфраструктуру. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Одним из первых к современным телеком-услугам подключили дом местного жителя Максима Волкова – активного участника общественного самоуправления на территории. Именно вовлечённость изборян стала важной составляющей для развития сети в старинном поселении. Псковская область одной из первых в стране апробировала новый механизм развития услуг связи через региональное субсидирование проектов территориального общественного самоуправления (ТОС). Он предполагает участие самих жителей в работе по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности.

«Удалённая работа по высокоскоростному интернету, конечно, более продуктивна. Когда сигнал слабый или периодически пропадает, сложно вести онлайн-встречи с коллегами или клиентами. Зато сейчас есть возможность пользоваться государственными цифровыми сервисами, есть беспроблемный доступ к ресурсам компании, где я работаю. Старожилы рассказывают, что прежде у нас было гораздо больше жителей, сейчас сюда начали приезжать и оставаться люди из Москвы, Петербурга, других регионов. Уверен, что наличие качественной стабильной связи тоже сыграет свою значимую роль для ускорения процесса возрождения Изборска», – отметил житель Изборска Максим Волков.

Ранее интернет и другие телеком-сервисы жители получали по старому медному кабелю с ограничением скорости до 10 Мбит/с. Благодаря наличию современной волоконно-оптической инфраструктуры высокоскоростной интернет (до 800 Мбит/с) доступен жителям 120 домохозяйств Изборска. Проект модернизации инфраструктуры связи реализовали за счёт субсидии из областного бюджета, средств муниципального образования (администрации Печорского округа) и инвестиций «Ростелекома».

«Обеспечить равные возможности для создания цифровой среды для жителей регионов независимо от того, проживают ли они в крупных городах или малых населённых пунктах, остаётся одной из главных задач компании. Уверен, что уникальный как для псковского региона, так и для России пример реализации проекта модернизации сетей связи в старинном Изборске не только сделает жизнь людей комфортнее и безопаснее, способствует развитию малого бизнеса, но и улучшит взаимодействие между обществом и государством», – подчеркнул вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Помимо домохозяйств, с медного кабеля на волоконно-оптический перевели Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», усадьбу купца Анисимова, дом купца Белянина.

При строительстве волоконно-оптических линий связи специалисты компании учитывали особенный статус территории и проводили работы согласно строгим требованиям к сохранению исторического наследия.

«Развитие связи и интернета – одна из наших приоритетных задач. И очень важно, что теперь появился новый рабочий инструмент для её решения. Потребность очень высокая, поэтому уверен, что подобные инициативы быстро появятся и в других муниципалитетах. Хочу поблагодарить «Ростелеком» и, конечно, самих жителей Изборска за реализацию такого проекта», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.