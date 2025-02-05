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Общество

Более 450 псковских пенсионеров получили помощь от ресурсного центра поддержки пожилых людей

Ресурсный центр поддержки пожилых людей «Помощь рядом» подвёл итоги работы в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в центре.

Более 450 псковских пенсионеров получили помощь от ресурсного центра поддержки пожилых людей. Фото здесь и далее: ресурсный центр поддержки пожилых людей «Помощь рядом»

Ресурсный центр, созданный в рамках работы псковского представительства и БФ «Долго и счастливо» в Пскове, оказал помощь 454 пожилым гражданам старше 55 лет. Проект получил возможность реализации благодаря Фонду президентских грантов.

В рамках проекта пожилые люди получили не только продовольственную и лекарственную помощь, но и разнообразные социально-бытовые услуги, включая помощь по дому, сопровождение к врачу, содействие в оформлении документов и психологическую поддержку.

С 2 февраля 2024 года в рамках программы поддержки социально незащищённых слоёв населения был реализован проект оказания продовольственной помощи. Сформировано и передано 300 продуктовых наборов, каждый из которых включал долгохранящиеся продукты. В наборы вошли различные крупы, подсолнечное масло, консервированные изделия, чай, кофе и немного сладостей для поднятия настроения.

Приоритет в распределении наборов отводился малоимущим пенсионерам, находящимся в наиболее уязвимом положении. Критерии отбора учитывали социально-экономический статус каждого получателя помощи.

Кроме продовольственной помощи ресурсный центр также помог пожилым людям, нуждающимся в приобретении лекарств, не входящих в льготный список.

Важным аспектом проекта стало сотрудничество с региональным отделением Союза пенсионеров Псковской области и с центрами социального обслуживания. Это позволило эффективно выявлять нуждающихся и обеспечивать адресную доставку помощи. Продуктовые наборы доставлялись волонтёрами прямо к адресатам, что особенно важно для людей с ограниченной подвижностью. Активное участие в реализации проекта принимали школьники и студенты.

В дальнейшем псковское представительство БФ «Долго и счастливо» планирует расширять перечень услуг и усиливать сотрудничество с другими социальными организациями для комплексной поддержки пожилых людей в Пскове и области.

Чтобы получить помощь, обращайтесь по адресу г. Псков, ул. Советская, д. 15 (здание облсовпрофа), кабинет 19. Телефон – (8 8112) 20-10-47 или +7-911-387-49-68.

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