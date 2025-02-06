Псковичей на более чем 70% чаще стали приглашать на работу в другие страны
Работников из Псковской области стали на 77% чаще приглашать работать в других странах. Об этом ПАИ сообщили в hh.ru по СЗФО.
Активней всего соискатели, указавшие, что живут в Псковской области, приглашают на работу в Белоруссию (более 420 приглашений от работодателей), Казахстан (более 250) и в Узбекистан (более 140 приглашений на работу).
Также в числе стран, куда местных жителей стали активно приглашать на работу, оказалась и Турция. Компании из этой страны увеличили количество приглашений для местных кандидатов в три раза, обратила внимание директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.
Реже всего псковичи получали приглашения от компаний Монголии, Канады, Вьетнама и Бразилии, где количество приглашений было единичным, добавила она.
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