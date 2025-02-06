Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
5 февраля жилой дом горел в деревне Подсобляево Дедовичского района. Возможной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.
Также нежилой дом горел в деревне Ильинское Красногородского муниципального округа. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
Кроме того, возгорание произошло в деревне Пыталовские Хутора Пыталовского муниципального округа. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
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