Жителей Псковской области приглашают к участию в премии «За безопасное цифровое детство»

11:36, 06 февраля 2025, ПАИ

Стартовал прием заявок на премию «За безопасное цифровое детство» 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Альянса по защите детей в цифровой среде.

Конкурс, направленный на поддержку проектов по развитию безопасного и ответственного использования цифровых технологий детьми, пройдет в третий раз.

Премия проводится в четырех номинациях: «Уроки безопасности в Сети», «Будущее Интернета», «Цифровая безопасность семьи» и «Лучший проект экспертного сообщества».

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку через официальный сайт Альянса. Все материалы, включая анкету участника, должны быть загружены до 3 марта 2025 года. Премия открыта для всех, кто занимается просветительской деятельностью в области цифровой грамотности и безопасности детей в Интернете. Участие в премии бесплатное, а подать заявки могут как индивидуальные участники, так и коллективы.

«Конкурс становится важным индикатором роста осведомленности и активности в вопросах цифровой безопасности. Каждый проект, каждая идея, представленная участниками, помогает создавать более защищенное и справедливое цифровое пространство для детей и подростков», – подчеркнула председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

В условиях стремительно развивающихся технологий задача обеспечить безопасное цифровое пространство для детей становится особенно актуальной, отметила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова. «Премия Альянса по защите детей в цифровой среде дает важную возможность поддержать лучшие практики и инициативы, направленные на защиту детей и молодежи от цифровых угроз. Это важный шаг на пути к созданию безопасного будущего для подрастающего поколения», – сказала она.

Результаты конкурса будут подведены в марте 2025 года, а награждение победителей состоится в рамках V Молодежного цифрового форума 2 апреля.