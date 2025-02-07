Пожар в здании тушат в Порховском районе

17:39, 07 февраля 2025, ПАИ

Пожар в здании ликвидируют в деревне Попадинка Порховского района, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области







Пожарные локализовали очаг возгорания на площади 225 квадратных метров. Пострадавших нет. Специалисты продолжают работу по тушению пожара.

Предположительная причина пожара – короткое замыкание внутри помещения. На месте работают дознаватели Госпожнадзора.