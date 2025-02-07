Пожар в здании тушат в Порховском районе
Пожар в здании ликвидируют в деревне Попадинка Порховского района, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Пожарные локализовали очаг возгорания на площади 225 квадратных метров. Пострадавших нет. Специалисты продолжают работу по тушению пожара.
Предположительная причина пожара – короткое замыкание внутри помещения. На месте работают дознаватели Госпожнадзора.
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