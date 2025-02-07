В Псковской области проходит региональный зимний фестиваль ВФСК ГТО

18:18, 07 февраля 2025, ПАИ

В Псковской области проходит зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных групп, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

К участию в фестивале допускаются жители области в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Они разделены на группы в соответствии с возрастными ступенями комплекса ГТО. Команды районов, Пскова и Великих Лук, занявшие первые пять мест на межмуниципальных соревнованиях, могут принять участие в финальных соревнованиях.

Программа фестиваля включает в себя испытания с III по XII ступени комплекса ГТО.

В настоящее время проходят мероприятия первого – муниципального – этапа фестиваля. Они продлятся до середины марта.

Затем участников ожидает региональная ступень соревнований. Состязания будут проходить в течение двух дней. 20 марта участники первой зоны – представители Печорского, Гдовского, Дновского, Плюсского, Порховского, Пыталовского и Стругокрасненского муниципальных округов, Дедовичского, Островского, Палкинского, Псковского и Пушкиногорского районов – встретятся в Печорах

13 марта пройдут соревнования в Новосокольниках с участием спортсменов второй зоны – жителей Новосокольнического, Великолукского, Куньинского, Себежского и Пустошкинского районов, Бежаницкого, Красногородского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Опочецкого и Усвятского муниципальных округов.

Финал фестиваля состоится 8–9 апреля в Пушкинских Горах.