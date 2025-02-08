Укравшего из магазина алкоголь мужчину задержали росгвардейцы в Пскове

10:19, 08 февраля 2025, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали псковича, укравшего из магазина алкоголь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

7 февраля в 9:22 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из магазина на улице Труда.

В магазине росгвардейцы задержали 25-летнего псковича, который украл из торгового зала спиртные напитки. Общая сумма ущерба превысила тысячу рублей.

По факту кражи проводится проверка.