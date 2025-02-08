Михаил Ведерников посетил проходящих лечение в Псковской областной больнице участников СВО

12:22, 08 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области посетил участников специальной военной операции, находящихся на лечении в Псковской областной клинической больнице.

«Пообщался с нашими Героями – жалоб у парней нет, лечением, питанием и медицинским персоналом довольны. Желаю скорейшего восстановления! Наши врачи всё для этого сделают», - отметил глава региона.