«Луки-Энергия» дома обыграла «Псков» в первом товарищеском матче сезона

23:58, 08 февраля 2025, ПАИ

«Луки-Энергия» дома обыграла «Псков» в первом товарищеском матче сезона – 1:0. Единственный гол на третьей минуте встречи забил Александр Коренблюм. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Луки-Энергии».

Товарищеский матч сезона состоялся на стадионе «Экспресс» сегодня, 8 февраля. В прошлом году перед стартом сезона коллективы также провели товарищескую встречу, которая завершилась вничью – 1:1. Позднее великолучане обыграли псковичей в рамках первого раунда Кубка России по футболу. Основное время завершилось также вничью – 1:1, а в серии пенальти «Луки-Энергия» оказалась сильнее – 4:3.

В рамках сборов великолучане проведут две игры против клуба Высшей лиги Белоруссии «Витебск» 16 и 23 февраля.

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