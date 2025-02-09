Как избежать наступающей весенней хандры, рассказали псковичам

09:57, 09 февраля 2025, ПАИ

Как избежать наступающей весенней хандры, рассказали псковичам. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Постоянная усталость и раздражение могут быть признаками наступающей весенней хандры. А если чувство подавленности беспокоит вас каждый день и не исчезает больше двух недель, идите к терапевту», – отметили в комитете.

Во-первых, псковичей призвали следить за качеством сна. По словам специалистов, к весне день увеличивается, а ночная выработка мелатонина уменьшается.

«Это гормон сна, и его нехватка приводит к появлению тревожности и ухудшению памяти. Ложитесь в одно время и спите около восьми часов. В комнате должно быть темно и тихо. Не стоит смотреть телевизор и пользоваться гаджетами за час до сна», – подчеркнули в комитете.

Утром псковичей призвали открывать шторы, так как свет нужен для выработки кортизола – гормона, который вызывает прилив бодрости после пробуждения.

Кроме того, псковичей призвали заниматься спортом и больше гулять на свежем воздухе даже в пасмурную погоду. «Так организм лучше насыщается кислородом, что хорошо влияет на работу мозга и нервной системы. А вместо лифта по возможности выбирайте лестницу», – обратили внимание жителей области.

Также псковичам порекомендовали добавить в рацион больше овощей и фруктов, пить меньше крепкого кофе и чёрного чая.

Жителям области напомнили, что проверить здоровье также можно во время бесплатной диспансеризации по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».