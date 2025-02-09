Занятие «Путешествие по картинной галерее для опытных путешественников» пройдёт в Псковском музее

11:16, 09 февраля 2025, ПАИ

Новое занятие из цикла «Путешествие по картинной галерее для опытных путешественников» (8+) пройдёт в Псковском музее-заповеднике в 11:30 16 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Тема предстоящего занятия – мир детства.

«Каждое занятие – знакомство с шедеврами Псковской картинной галереи по определенной теме в форме увлекательной беседы с элементами игры и дополнительным творческим заданием», – отметили в музее.

Вход на мероприятие платный.