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Культура

На литературный квиз приглашают псковичей

Псковичей приглашают на квиз-игру по литературным произведениям. Мероприятие пройдёт в Псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева, сообщили ПАИ в централизованной библиотечной системе Пскова.

В квизе могут принять участие команды до пяти человек. Кроме того, можно подать заявку без команды до 15:00 9 февраля. Записаться на мероприятие можно по номеру 72-43-23.

Игра будет состоять из шести раундов. Участникам нужно будет проявить логику и продемонстрировать начитанность.

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