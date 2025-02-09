На литературный квиз приглашают псковичей
Псковичей приглашают на квиз-игру по литературным произведениям. Мероприятие пройдёт в Псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева, сообщили ПАИ в централизованной библиотечной системе Пскова.
В квизе могут принять участие команды до пяти человек. Кроме того, можно подать заявку без команды до 15:00 9 февраля. Записаться на мероприятие можно по номеру 72-43-23.
Игра будет состоять из шести раундов. Участникам нужно будет проявить логику и продемонстрировать начитанность.
Занятие «Путешествие по картинной галерее для опытных путешественников» пройдёт в Псковском музее
Народный артист России Сергей Мигицко приглашает псковичей на показ мультсериала о Пушкине
Начался приём заявок на конкурс на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024»