Каждый второй участник СВО трудоустраивается при обращении в кадровые центры Псковской области

12:41, 10 февраля 2025, ПАИ

25 участников специальной военной операции обратились в кадровые центры Псковской области в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

12 человек из общего числа успешно трудоустроились. Этот показатель равняется 48%. Он выше, чем средний по России на 5,2%, отметили в пресс-службе.

Участников СВО трудоустроили в различные организации и на предприятия. Среди них работы, связанные с сельским хозяйством, транспортной инфраструктурой, охраной и безопасностью, ЖКХ, торговлей и прочим.

Кроме прочего, трое бывших военнослужащих выучились по новым специальностям – графического дизайнера, оператора электронно-вычислительных машин. Также ещё двое стали самозанятыми и стали реализовывать свои бизнес-идеи.

Участники СВО могут пользоваться возможностями кадровых центров, в том числе через специализированные ярмарки вакансий и формирование индивидуального плана трудоустройства, обратили внимание в пресс-службе правительства.

В 2025 году кадровые центры планируют расширить свои услуги для участников специальной военной операции и их семей. В частности, в псковском центре будет создан профильный клуб, который предложит помощь в социальной адаптации и трудоустройстве участников СВО, а также организует мероприятия для их общения и досуга.