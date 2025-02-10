«Почта России» обработала в Псковской области 9,5 млн писем и посылок в 2024 году

15:39, 10 февраля 2025, ПАИ

В прошлом году сотрудники «Почты России» в Псковской области обработали более 9,5 млн входящих и исходящих почтовых отправлений, 94% из них – письменная корреспонденция. Об этом ПАИ сообщили в УФПС Псковской области.

В минувшем году жители области стали чаще писать письма. Количество исходящей простой письменной корреспонденции увеличилось на 4%.

Что касается посылок, в прошлом году клиенты «Почты России» в Псковской области получали их в три раза чаще, чем отправляли. Всего сотрудники почтовых отделений обработали 500 тысяч таких отправлений.

Помимо писем и посылок сотрудники «Почты России» в 2024 г. доставили жителям региона и реализовали в розницу более 2,9 млн периодических изданий, 10,3 млн счетов и квитанций, 1,1 млн пенсий, пособий и социальных выплат, приняли порядка 1,9 млн платежей за коммунальные и другие услуги.

«Внедрение в прошлом году цифровых сервисов позволило ускорить обслуживание клиентов и упростить работу сотрудников. Уже стали привычными для жителей такие услуги, как оформление и оплата посылок онлайн, ускоренное получение отправлений по простой электронной подписи, предварительная запись на обслуживание в почтовое отделение», – рассказала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

Сегодня в Псковской области работают 290 почтовых отделений, из которых 204 сельских, 69 городских и 17 передвижных отделений почтовой связи.